Mann aus Motorradkolonne stirbt bei Unfall: Sozius verletzt

Uchte (dpa/lni). Beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto ist ein 53 Jahre alter Motorradfahrer in Uchte tödlich verletzt worden. Sein Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall am Sonntagnachmittag im Landkreis Nienburg/Weser schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge bildeten die beiden das Ende einer elfköpfigen Motorradkolonne, wie die Polizei am Abend mitteilte. Als die Gruppe nach rechts abbog, fuhr der 53-Jährige demnach weiter in Richtung Sulingen. Eine ihnen entgegenkommende Autofahrerin übersah den Angaben zufolge, dass die beiden Männer weiter geradeaus fuhren und bog nach links ab. Dabei kollidierte die 24-Jährige mit dem Motorradfahrer und seinem Sozius.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der 53-Jährige noch vor Ort an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Der 60-jährige Mitfahrer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 24-jährige Unfallverursacherin erlitt laut Polizei einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die B61 für mehrere Stunden voll gesperrt.

