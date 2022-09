Auto mit voller Wucht gerammt: Fünf Schwerverletzte

Zeven (dpa/lni). Bei einem Zusammenstoß zweiter Autos in Zeven im Landkreis Rotenburg sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin habe am Samstag mit ihrem Wagen eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah sie offensichtlich den Wagen einer 40-Jährigen. Deren Auto krachte mit voller Wucht gegen den kreuzenden Wagen der 42-Jährigen. Alle Insassen beider Autos, die zwischen 17 und 54 Jahre alt waren, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

