Werkzeuge der Deutschen Bahn gestohlen: 215.000 Euro Schaden

Braunschweig (dpa/lni). Unbekannte Täter haben in Braunschweig teure Werkzeuge und Geräte der Deutschen Bahn gestohlen und somit einen Schaden von geschätzt 215.000 Euro angerichtet. Am Freitagmorgen habe ein Bahn-Mitarbeiter die Bundespolizei über einen «spektakulären Diebstahl» informiert, teilte die Behörde am Sonntag mit. Die Stahltüren einer Werkstatt seien aufgebrochen worden. Um überhaupt auf das Bahngelände zu kommen, hätten die Unbekannten eine Bahnschranke abgesägt. Ermittler der Bundes- und Landespolizei übernahmen die Spurensicherung. Ermittelt wird wegen besonders schweren Diebstahls.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-625228/2 (dpa)