Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der A39

Maschen (dpa/lni). Bei einem Unfall auf der Autobahn 39 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Auffahrunfall zwischen dem Maschener Kreuz und Maschen, wie die Polizei mitteilte. Zum Teil wurden die Insassen dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Verletzten aus den drei beteiligten Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. In Richtung Lüneburg war die Fahrbahn während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten, dem Sachschaden sowie zur Unfallursache gab es am frühen Sonntag zunächst nicht.

