Gedenken: Überlebende treffen sich in Bergen-Belsen

Lohheide (dpa/lni). Holocaust-Überlebende und ihre Familien werden sich an diesem Sonntag (10.00 Uhr) in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu einer Gedenkveranstaltung treffen. Wegen der Pandemie hatten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers nordöstlich von Hannover keine ehemaligen Insassen aus dem Ausland anreisen können. Die Gedenkveranstaltungen 2020 und 2021 fanden lediglich online statt.

Es handele sich jetzt um eine geschlossene Veranstaltung mit einigen geladenen Gästen, sagte eine Sprecherin der Gedenkstätte in der Lüneburger Heide. Als Redner werden unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Mark Dainow, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, erwartet.

Bereits am Freitag besuchten Überlebende den historischen Ort. Das Außengelände ist auch ein großer Friedhof: In den Massengräbern sind Tausende Männer, Frauen und Kinder bestattet, die in dem von den Nationalsozialisten eingerichteten Lager Ende des Zweiten Weltkriegs an Hunger, Kälte, Seuchen oder Misshandlungen starben.

© dpa-infocom, dpa:220903-99-618794/2 (dpa)