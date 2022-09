Mann durch Messerstiche verletzt: 23-jähriger festgenommen

Wolfsburg (dpa/lni). Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Kaufhaus in Wolfsburg ist ein 26-jähriger Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein leicht verletzter 23 Jahre alter Wolfsburger festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In dem Kaufhaus war es innerhalb einer größeren Gruppe zu einem Streit gekommen, dabei wurde der 26-Jährige verletzt.

Die genauen Hintergründe der Tat vom Samstagmorgen waren zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch, ob bei der Auseinandersetzung noch weitere Menschen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei wurde kein Haftbefehl gestellt, der 23-jährige Tatverdächtige kam wieder auf freien Fuß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

