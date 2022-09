Tausende Strohballen brennen in Thedinghausen nieder

Thedinghausen (dpa/lni). Rund 4000 gelagerte Strohballen sind in Thedinghausen im Landkreis Verden in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Betriebs habe das Feuer am frühen Freitagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, mehrere Straßen wurden gesperrt. Verletzt wurde vom Feuer niemand, der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Aufgrund der Menge ließ die Feuerwehr die Strohballen nach eigenen Angaben kontrolliert herunterbrennen. Der Einsatzleiter ging davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern werde und möglicherweise auch Nachlöscharbeiten in den kommenden Tagen erforderlich sein könnten.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-608142/2 (dpa)