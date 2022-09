Rund 2000 Kinder und Jugendliche aus Ukraine mehr an Schulen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Hannover (dpa/lni). An Niedersachsens Schulen sind 16.200 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemeldet. Das sind etwa 2000 mehr als noch zum Ende des vergangenen Schuljahres, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Freitag mitteilte. Mehr als 15 330 Kinder und Jugendliche besuchen demnach allgemeinbildende Schulen, hinzukommen 870 an berufsbildenden Schulen.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die ein Aufenthaltsrecht haben, sind in dem Bundesland schulpflichtig. Wer sich mit einem Besuchsvisum oder ohne Visum in Niedersachsen aufhält, ist es hingegen nicht.

