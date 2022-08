Feuerwehr rettet Fische im Eilter See mit Frischwasser

Ahlden (dpa/lni). Zur Rettung von Fischen hat die Feuerwehr 7,5 Millionen Liter Wasser in den Eilter See in der Samtgemeinde Ahlden im Heidekreis gepumpt. «Der Sauerstoffgehalt lag bei 0,1 Prozent, die Fische schnappten schon an der Oberfläche nach Luft», sagte Gemeindebrandmeister Sven Kothe über die Situation Mitte August am Mittwoch. Einige waren an den Folgen der Trockenheit sogar schon verendet. Weil die Feuerwehren nicht genug Frischwasser transportieren konnten, halfen zudem das Technische Hilfswerk Verden und Bremen, das Wasser aus der Aller zu holen.

«Inzwischen hat sich der Sauerstoffgehalt auf fast acht Prozent erholt. Das ist ein nachhaltiger Erfolg», sagte Kothe. Unter fünf Prozent sei kein Leben möglich. Der Angelverein kontrolliere ständig die Werte.

