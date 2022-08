Nach Brand eines Kuhstalls: 40-Jähriger außer Lebensgefahr

Rodenberg (dpa/lni). Ein 40 Jahre alter Mann ist nach dem Brand eines Kuhstalls in Rodenberg im Landkreis Schaumburg außer Lebensgefahr. Er werde wegen seiner schweren Brandverletzungen aber noch im Krankenhaus behandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Insgesamt wurden zehn Menschen bei dem Feuer am vergangenen Donnerstag verletzt. Acht Rinder, darunter auch Kälber, verbrannten in dem Stall im Ortsteil Algesdorf. Hinweise auf Brandstiftung gab es nicht, die Brandursache war weiterhin unklar.

Anwohner hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand selbst zu löschen. Dabei verletzten sie sich, unter ihnen auch der 40-Jährige. Weitere Rinder konnten gerettet werden.

