Russlands Spieler Konstantin Rausch am Ball.

Fußball Früherer Profi Rausch spielt jetzt in der 3. Kreisklasse

Celle. Der frühere Bundesliga-Profi und russische Fußball-Nationalspieler Konstantin Rausch spielt jetzt in der 3. Kreisklasse. Der 32-Jährige schoss am Sonntag bei seinem ersten Einsatz gleich vier Tore für den Stadtteilclub SC Vorwerk II aus dem niedersächsischen Celle. «Schon Anfang meiner Karriere habe ich gesagt, dass ich mit meinem Bruder noch ein paar Spiele bestreiten möchte, sobald bei mir auf hohem Niveau Schicht im Schacht ist», sagte der frühere Linksverteidiger von Hannover 96, VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln der «Celleschen Zeitung».

Rausch wurde in Russland geboren und zog im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in den Landkreis Celle. Im Januar 2018 wechselte er für drei Jahre zu Dynamo Moskau. Zwischen Oktober 2017 und November 2018 bestritt er auch neun Länderspiele für die russische Nationalmannschaft. Die Weltmeisterschaft 2018 in seinem Geburtsland verpasste Rausch wegen einer Rückenverletzung.

