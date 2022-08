Grünen-Spitze trifft sich zu Klausur bei Hannover

Laatzen. Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich an diesem Montag (8.30 Uhr) in Laatzen bei Hannover. Schwerpunkt der zweitägigen Klausur sollen die Folgen des Klimawandels sein sowie der Schutz von Landwirtschaft und Wäldern vor den Auswirkungen zunehmender Dürren. An den Beratungen soll auch Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir teilnehmen.

Darüber hinaus will der sechsköpfige Vorstand rund um die beiden Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour in Laatzen mit den Grünen-Spitzenkandidaten für die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober, Julia Willie Hamburg und Christian Meyer, sowie den beiden Landesvorsitzenden der Partei, Anne Kura und Hanso Janßen, beraten. Auch um «strategische Fragen für die kommenden Monate» soll es gehen.

Für den Dienstag sind interne Beratungen und ein nicht-öffentlicher Unternehmensbesuch geplant.

