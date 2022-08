Frankfurt startet mit Wechsel-Kandidat Kamada

Bremen. Eintracht Frankfurt startet mit dem möglichen Wechselkandidaten Daichi Kamada in das Fußball-Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen. Wie der TV-Sender Sport1 am Sonntag berichtete, soll der Japaner bereits seit Wochen mit Benfica Lissabon verhandeln, doch zunächst beginnt der 26-jährige Mittelfeldspieler am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Startelf der Hessen. Sportvorstand Markus Krösche geht davon aus, dass Kamada in Frankfurt bleibt.

Werder verzichtet nach dem spektakulären 3:2 bei Borussia Dortmund in der Vorwoche auf die Bremer Einwechselspieler und Torschützen Lee Buchanan, Niklas Schmidt und Oliver Burke. Die drei Spielerin der Startelf. Das Trio hatte beim BVB ab der 89. Minute die drei Treffer zum Sieg erzielt.

