Emsland Lkw steht in Industriegebiet in Flammen

Sögel (dpa/lni). In einem Industriegebiet in Sögel (Landkreis Emsland) hat in der Nacht auf Sonntag ein Lastwagen gebrannt. Die Zugmaschine sowie zwei Auflieger standen aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220828-99-540959/2 (dpa)