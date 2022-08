Junger Räuber reißt 89-Jährigem Luxusuhr vom Handgelenk

Bremen (dpa/lni). Ein junger Räuber hat einem 89-Jährigen in Bremen nach Polizeiangaben eine Luxusuhr vom Handgelenk gerissen. Der Täter habe den Senior plötzlich angegriffen und ihm den Arm auf den Rücken gedreht, teilten die Beamten am Samstag mit. Der 89-Jährige hatte zuvor ein Juweliergeschäft besucht. Das Opfer des Raubes wurde leicht verletzt. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen des Überfalls am Freitagvormittag. Der Räuber soll unter 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank sein. Die Polizei warnte vor einem Ankauf der gestohlenen Uhr. Ein Käufer mache sich selbst strafbar und könne wegen Hehlerei belangt werden.

