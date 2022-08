Zwei Männer in Bremen erstochen: Verdächtiger stellt sich

Bremen. Mit Messerstichen sind in Bremen zwei Männer getötet worden. Ein 31-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Mann in einer Wohnung im Stadtteil Vegesack auf die beiden Opfer eingestochen haben. Daraufhin stellte er sich am Morgen selbst der Polizei und wurde schließlich festgenommen.

Einsatzkräfte und ein Notarzt konnten am mutmaßlichen Tatort nur noch den Tod der Männer feststellen. Ihre Identität blieb - ebenso wie die Hintergründe der Tat - zunächst unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der 31-Jährige sich während der polizeilichen Maßnahmen auffällig verhalten habe, sei eine ärztliche Begutachtung angeordnet worden, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-525552/2 (dpa)