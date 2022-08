Vorbereitungen zur Abnahme der Kuppel von Moleturm laufen

Schaulustige beobachten den abgesackten Moleturm in Bremerhaven.

Bremerhaven (dpa/lni). Die Kuppel des schief stehenden Moleturms in Bremerhaven soll noch im Lauf des Donnerstags abgehoben werden. Einen genauen Zeitpunkt könne er allerdings nicht nennen, sagte ein Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports. «Wir haben die Kuppel gelöst, die steht jetzt frei», sagte er. Das Bergungskonzept sei noch einmal überarbeitet worden und die Vorbereitungen für das Abnehmen der Kuppel liefen.

Geplant ist, dass ein Kran die Kuppel des in Schieflage geratenen Moleturms herabheben soll. Die Kuppel ist den Angaben zufolge etwa fünf Tonnen schwer. Während des Transports sollen drei Lastgurte die Kuppel sichern.

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze das Leuchtfeuer mit dem roten Haupt steht, abgesenkt - der rund 20 Meter hohe Turm geriet daraufhin in Schieflage.

