Experten schauen sich bei einer Inspektion den schiefen Leuchtturm in Bremerhaven an.

Denkmal Schiefer Turm in Bremerhaven: Kran soll Kuppel abnehmen

Bremerhaven (dpa/lni). Ein Kran soll die Kuppel des denkmalgeschützten schiefen Turms in Bremerhaven am Mittwochabend herabheben. Das teilte ein Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports am Nachmittag mit. Demnach ist die Kuppel etwa fünf Tonnen schwer. Während des Transports sollen drei Lastgurte die Kuppel sichern.

Nach Auskunft des Sprechers ist unklar, wann die Kuppel nach der Abnahme weggebracht wird. Nicht abschließend geklärt war zudem, ob der Turm abgetragen wird - oder ob die Verantwortlichen ihn kontrolliert umfallen lassen. Der Leiter des Bremer Landesamtes für Denkmalschutz, Georg Skalecki, sagte am Mittwoch: «Es ist sehr sinnvoll und logisch, dass wir erstmal den Kopf abheben und dann den Rest getrennt behandeln.»

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze das Leuchtfeuer mit dem roten Haupt steht, abgesenkt - der rund 20 Meter hohe Turm geriet daraufhin in Schieflage.

