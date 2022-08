Waldbrandgefahr in Teilen Niedersachsens

Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Hannover (dpa/lni). Durch anhaltende Trockenheit herrscht in der Südosthälfte Niedersachsens am Mittwoch erhöhte Waldbrandgefahr. Örtlich wird die Gefahrenstufe 4 von 5 des Waldbrandgefahrenindex erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In ganz Niedersachsen und Bremen werden zudem Höchstwerte von 30 bis 34 Grad erwartet. Nach nächtlicher Abkühlung auf 18 bis 13 Grad soll es auch am Donnerstag wieder bis zu 34 Grad heiß werden.

