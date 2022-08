Ein Mädchen sitzt am ersten Schultag nach den Sommerferien in ihrem Klassenraum.

Bildung Fachkräftemangel prägt den Schulstart in Bremen

Bremen (dpa/lni). Zu Beginn des neuen Schuljahres fehlen in Bremen rund 100 Lehrerinnen und Lehrer. Im Vergleich zum Beginn des letzten Schuljahres seien aktuell zwar etwa 140 Lehrkräfte mehr beschäftigt, ging aus einer Mitteilung des Bildungsressorts am Dienstag hervor. Der Bedarf, der sich aus der gestiegenen Zahl der Schülerinnen und Schüler ergebe, werde dennoch nicht gedeckt. An öffentlichen Schulen sind demnach rund 3200 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr.

Das Bildungsressort verwies darauf, dass der Mangel an Fachkräften nicht nur in Bremen, sondern bundesweit ein Problem sei. Derzeit prüfe man, wie noch mehr Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt werden könnten. «Wir wollen die Schulen als Arbeitsort für Menschen öffnen, die aufgrund ihrer Qualifikation bislang nicht eingestellt wurden», sagte Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp (SPD) laut Mitteilung. Insgesamt sind knapp 6700 Lehrkräfte in Bremen beschäftigt.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-488083/2 (dpa)