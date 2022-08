Musical «Robin Hood» ab Dezember in Hameln zu sehen

Hannover (dpa/lni). Robin Hood kommt im Winter als Musical nach Norddeutschland. Im Theater Hameln soll die Show in 29 Vorstellungen gezeigt werden, hieß es von den Veranstaltern am Montag. Hauptdarsteller Friedrich Rau in der Rolle des Robin Hood und Hauptdarstellerin Kristine Emde in der Rolle der Marian zeigten bei einer Kostprobe in Hannover, was erwartet werden könne: viele Emotionen, ein moderner Dreh der Geschichte und eine musikalisch starke Inszenierung. Das von Chris de Burgh und Dennis Martin komponierte Musical interpretiert die bekannte Geschichte des Robin Hood neu. Die Musik wurde gemeinsam mit dem bekannten Musiker kreiert. Robin Hood sei eine der Lieblingsgeschichten von de Burgh und der moderne Ansatz des Musicals hätte ihn besonders gereizt, sagte Peter Schulze, Produzent von Spotlight-Musicals.

Wichtig sei es gewesen, die alte Geschichte in den heutigen modernen Zeitgeist zu bringen. Die Inszenierung feierte seit der Uraufführung im Juni in Fulda große Erfolge bei über 100 Vorstellungen. Neben der dynamischen Musik sei auch die neue Interpretation der Charaktere Robin Hood und Marian bezeichnend für das Musical, hieß es. Das Musical wird vom 10. Dezember 2022 bis zum 7. Januar 2023 in Hameln zu sehen sein.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-479229/2 (dpa)