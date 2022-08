Althusmann kritisiert Habeck im Streit um AKW-Laufzeiten

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat seinen Amtskollegen im Bund, Robert Habeck, für dessen Ablehnung längerer Laufzeiten für die Atomkraftwerke kritisiert. In der jetzigen Krise sei es «unverantwortlich», auf dieser Position zu beharren, sagte der CDU-Politiker am Montag. «Herr Habeck stellt damit grüne Ideologie über das Wohl der Menschen in unserem Land», warf Althusmann dem Grünen-Politiker vor. Für den Winter forderte er ein «Gesamtkonzept von der steuerlichen Entlastung der Verbraucher und Betriebe bis hin zur Sicherung der Gas- und Stromversorgung der bundesdeutschen Bevölkerung».

Habeck hatte am Sonntag bekräftigt, dass er in der Atomkraft auf Dauer keine Lösung für Deutschland sehe: «Das ist nicht die günstigste Technologie und auch nicht die sicherste Technologie zur Versorgung von Europa und der Welt für die Zukunft.» Die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, um Gas einzusparen, sei zudem «nicht die richtige Debatte», weil sich der deutsche Gasverbrauch mit längeren AKW-Laufzeiten um höchstens zwei Prozent drücken lasse.

