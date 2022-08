Daniel Theis aus in Aktion.

Bundesliga Basketballer Theis strebt Probetraining bei VfL Wolfsburg an

Wolfsburg. Basketball-Profi und NBA-Finalist Daniel Theis würde gerne mal eine Hospitanz im Fußball absolvieren. «Mein Ziel ist, dass ich die nächsten ein, zwei Jahre ein Probetraining beim VfL Wolfsburg mitmache», sagte der 30 Jahre alte Theis im Podcast «Wunderbar together», der am Mittwoch veröffentlicht wird. Er habe diesbezüglich bereits Kontakt mit Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer aufgenommen. «Ich habe ihm schon ans Herz gelegt, mir mal ein Probetraining zu ermöglichen, wenn ich Zeit habe.»

Für die Einheit mit Maximilian Arnold, Lukas Nmecha und Co. hat der Profi der Indiana Pacers schon genaue Vorstellungen. «Die Frage ist: Wie lange würde man sowas machen? So einen Tag oder zwei würde ich bestimmt bekommen. Ein Ziel habe ich: In einem Trainingsspiel ein Tor zu erzielen. Dann renne ich sowieso vom Platz und bin fertig», sagte Theis, der aus Braunschweig kommt.

Mit Blick auf die Heim-EM der Basketballer (1. bis 18. September) mit Spielen in Köln und Berlin sagte Theis: «Eine Heim-EM zu spielen, ist schon etwas Großartiges. Es wird Zeit, dass wir mal etwas aufs Parkett bringen. Wir reisen am wenigsten, wir kennen alles, wir haben ein gutes Team zusammen.» Deutschland bekommt es schon in der Gruppenphase mit Topteams wie Europameister Slowenien, Frankreich und Litauen zu tun.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-474520/3 (dpa)