Gewerkschaft warnt: Anhaltende Mängeln im neuen Schuljahr

Hannover (dpa/lni). Vor dem Beginn des neuen Schuljahrs in Niedersachsen rechnet die Bildungsgewerkschaft GEW mit anhaltenden Missständen an den Schulen. So würden voraussichtlich erneut nicht alle ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt, obwohl die Unterrichtsversorgung schon im vergangenen Schuljahr auf dem niedrigsten Wert seit 2002 lag. Was konkret die GEW der Landespolitik vorwirft und welche Forderungen die Gewerkschaft stellt, erläutert Landeschef Stefan Störmer am Montag (11 Uhr) in Hannover.

