Vier Autos auf Bundesstraße in Garbsen kollidiert

Garbsen (dpa/lni). Vier Autos sind am Donnerstag auf einer Bundesstraße in Garbsen zusammengestoßen, drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war eines der Fahrzeuge aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit drei weiteren Autos zusammengeprallt. Drei Rettungswagen waren am Unfallort im Einsatz. Weitere Angaben zur Unfallursache und den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Bundesstraße 441 wurde in beide Richtungen gesperrt.

