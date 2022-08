«Schwer zu akzeptieren»: Regensburg kassiert Niederlage

Der Jahn verpasst in Hannover die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Liga. Ein unglückliches Eigentor führt zum 0:1.

Hannover. Mersad Selimbegovic steckte die erste Saison-Niederlage des SSV Jahn Regensburg nur schwer weg. Hannover 96 verhinderte am Sonntag beim 1:0 (0:0) mit dem ersten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr der Oberpfälzer an die Tabellenspitze. Entscheidend war dabei ein spätes Eigentor.

«Es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtigen Worte zu finden», sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic angesichts des Spielverlaufes und des abgefälschten Gegentores. Vor 20 700 Zuschauern sorgte Jahn-Verteidiger Steve Breitkreuz (84. Minute) nach einem Schuss von Hannovers Nachwuchsspieler Antonio Foti für den überraschenden Treffer der Niedersachsen.

«Die Flanke müssen wir davor besser verteidigen», bemerkte Selimbegovic zur spielentscheidenden Szene: «Du kannst nie sicher sein, dass du in dieser Liga auch mit einer guten Leistung einen Punkt mitnimmst. Die Niederlage ist schwer zu akzeptieren.»

Lange sah es nach einem Unentschieden aus, weil beide Teams vor dem Tor zu harmlos agierten. Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte zwar die aktivere Mannschaft, aber offensiv zu planlos. Regensburg kam zu den gefährlicheren Torchancen. Torwart Ron-Robert Zieler hielt zweimal (36./45.+2) gegen Jahn-Angreifer Prince Osei Owusu.

