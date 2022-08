Schädelprellung bei Pieper: Keine lange Pause

Bremens Amos Pieper in Aktion.

Bremen. Neuzugang Amos Pieper von Werder Bremen muss nach seiner Kopfverletzung beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart nicht für längere Zeit pausieren. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler habe sich bei einem Zusammenprall eine Schädelprellung zugezogen, teilten die Hanseaten am Samstagabend mit. Eine CT-Untersuchung habe keine weiteren Verletzungen ergeben. Damit werde Pieper in den nächsten Tagen individuell trainieren, um danach wieder ins Teamtraining einzusteigen, hieß es weiter. Der frühere Bielefelder war in der Halbzeit ausgewechselt worden.

© dpa-infocom, dpa:220814-99-380645/2 (dpa)