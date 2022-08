CDU-Spitzenkandidat: Idee für freiwillige Mehrarbeit prüfen

Hannover (dpa/lni). Wegen der hohen Inflation sollte nach Ansicht von CDU-Landeschef Bernd Althusmann geprüft werden, ob freiwillige Mehrarbeit in manchen Branchen eine Möglichkeit sein kann für ein höheres Einkommen. «Ich finde diese Idee interessant, denn an Arbeit mangelt es in einigen Bereichen nicht. Das Für und Wider werde ich mit Fachleuten prüfen», sagte der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am Donnerstag auf dpa-Anfrage.

In den Branchen, in denen ein entsprechendes Arbeitsvolumen derzeit vorhanden sei, könnte dies dazu beitragen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch freiwillige Mehrarbeit für einen begrenzten Zeitraum mehr Geld in der Tasche hätten. Für welche Berufe und welche Dauer dies eine Option sein könnte, nannte Althusmann nicht.

«Solche freiwilligen Vereinbarungen bedürfen ohnehin der Zustimmung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Wir stehen an der Schwelle zur Rezession und müssen daher häufiger unkonventionell denken und bekannte Muster verlassen.» Angesichts massiv steigender Energie- und Lebenshaltungskosten sollte man auch ungewöhnliche Vorschläge zur Verbesserung der Einkommenssituation erst einmal anschauen nicht und sofort ablehnen.

Althusmann hatte der «Oldenburgischen Volkszeitung» (Mittwoch) bereits gesagt: «Warum sollten wir in einigen Bereichen nicht freiwillig mehr arbeiten können und das entsprechende Mehreinkommen von der Steuer freistellen? Bei den Sonn- und Feiertagszuschlägen machen wir es ja bereits», erläuterte Althusmann.

© dpa-infocom, dpa:220811-99-353517/2 (dpa)