A7 wird bei Northeim für Brückenbauarbeiten nachts gesperrt

Seesen (dpa/lni). Die Autobahn 7 wird im Bereich Northeim in beiden Fahrtrichtungen wegen Brückenbauarbeiten in drei Nächten voll gesperrt: vom (heutigen) Montag an bis zum Donnerstag, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Autobahnmeisterei Via Niedersachsen mit. Die Sperrung gilt zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim Nord in Richtung Kassel sowie zwischen Northeim Nord und Echte in Richtung Hannover. Grund ist der sechsspurige Ausbau der Autobahn.

Die Umleitung in Richtung Kassel führt ab Seesen über Bad Gandersheim und Einbeck in Richtung Northeim Nord. In Richtung Hannover führt die Umleitung ab Northeim Nord über Northeim, Wiebrechtshausen und Imbshausen in Richtung Echte.

