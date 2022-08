Mehrere Brände in einer Nacht: Teils hoher Sachschaden

Meppen (dpa/lni). In Meppen (Landkreis Emsland) hat es in der Nacht zum Sonntag an mehreren Orten gebrannt. Auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses fingen am Morgen Möbel Feuer, wodurch mehrere Fenster des Hauses sowie eine angrenzende Wohnung stark beschädigt wurden. Es kam zu einem Sachschaden von rund 80.000 Euro, teilte die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am Sonntagmorgen mit.

Zudem brannte es im Obergeschoss eines Supermarktes. Die Feuerwehr und die Sprinkleranlage verhinderten laut Polizei, dass sich die Flammen ausbreiteten. Zu einem weiteren Brand kam es in einer Garage, der aber schnell gelöscht war. Bei den Bränden wurde niemand verletzt - die Ursache für die Feuer war zunächst unklar.

