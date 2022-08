Halbzeit bei Sommerferien: Mit Saison zufrieden

Borkum/Lüneburg/Goslar (dpa/lni). Viele Urlaubsorte in Niedersachsen sind in diesem Sommer ordentlich gebucht - teils könnten die Übernachtungszahlen schon wieder an das Vor-Corona-Niveau von 2022 heranreichen. Zur Halbzeit der insgesamt sechswöchigen Sommerferien an diesem Wochenende zeigen sich deshalb viele Tourismusgesellschaften mit dem bisherigen Saisonverlauf durchweg zufrieden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Tourismusverbänden hervorgeht. Fehlende Arbeitskräfte, attraktivere Auslandsreisen und Preissteigerungen trüben jedoch etwas die grundsätzlich positive Stimmung beim Urlaub in Niedersachsen.

An der Nordseeküste sind die Erwartungen vieler Urlaubsorte an die Hochsaison laut der Marketinggesellschaft Die Nordsee GmbH unterm Strich erfüllt worden. «Allerdings «brummt» es nicht so wie in den vergangenen zwei Jahren, als sich die Menschen pandemiebedingt gegen das Ausland und für eine Urlaubsreise im eigenen Land entschieden haben», sagte Geschäftsführerin Sonja Janßen auf Anfrage. Die Hoffnung lägen auch noch auf einem «übernachtungsstarken August.»

Viele Tourismusbetriebe melden zudem, dass der Trend zum kurzfristigen Buchen deutlich zugenommen habe. Die Lüneburger Heide gab an, von solchen spontanen, kurzfristigen Urlauben zu profitieren. «Wir sind mit 95 Prozent fast ausgebucht», sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. «Wir hätten noch mehr Betten füllen können, zumal die Heideblütenphase beginnt.»

