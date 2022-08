82 Jahre alte Frau stirbt nach Fahrradsturz

Winsen (dpa/lni). Bei einem Fahrradunfall in Winsen im Landkreis Harburg ist eine 82 Jahre alte Frau gestorben. Sie sei gestürzt - ohne Beteiligung anderer Fahrer oder Fußgänger, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Frau verletzte sich so schwer am Kopf, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg geflogen wurde. Dort starb sie einen Tag später - am Dienstag - an ihren Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:220805-99-285846/2 (dpa)