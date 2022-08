Hohe Waldbrandgefahr in vielen Teilen Niedersachsens

Hannover (dpa/lni). Der Deutsche Wetterdienst(DWD) warnt in vielen Teilen Niedersachsens vor hoher Waldbrandgefahr. Für gleich fünf Regionen rief der DWD am Donnerstag die Stufe 5 aus, also die höchste Warnstufe. In den Bereichen Celle, Uelzen, Nienburg, Wendisch Evern im Landkreis Lüneburg und im südlichen Wittingen im Landkreis Gifhorn gelte demnach eine sehr hohe Waldbrandgefahr. In vielen anderen Regionen gelte außerdem eine hohe Gefahr.

Ein Hochdruckgebiet sorgt am Nachmittag für heiße Temperaturen von bis zu 37 Grad im östlichen Niedersachsen. Abkühlung gibt es erst in der Nacht auf den Freitag. Dann soll es landesweit kräftige Schauer und sogar Gewitter geben. Zumindest am Freitag und Samstag sinkt dann wieder die Waldbrandgefahr.

