Wohnhaus im Landkreis Oldenburg nach Brand unbewohnbar

Hatten (dpa/lni). In einem Wohnhaus in Hatten im Landkreis Oldenburg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen seien von einem angrenzenden Carport auf den Dachstuhl des Hauses übergesprungen, teilte die Polizei mit. Ein 75 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte zuvor einen lauten Knall gehört und das Feuer entdeckt. Zusammen mit seiner 70-jährigen Frau konnte er das Haus verlassen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden vor Ort. Neben dem Wohnhaus und dem Carport brannten auch ein Auto und ein Wohnmobil. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen laufen.

