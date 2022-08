Zug prallt gegen Lastwagen: Lkw-Fahrer stirbt

Rastede (dpa/lni). Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Rastede im Landkreis Ammerland ist ein Mensch gestorben. Ein Zug habe am Mittwochmittag einen Lastwagen erfasst, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Lkw-Fahrer sei durch den Aufprall aus seinem Fahrerhaus geschleudert worden und trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle gestorben. Im Zug befanden sich nach Feuerwehrangaben rund 200 Fahrgäste. Etwa 50 von ihnen seien durch den Unfall traumatisiert worden. Rund 150 Einsatzkräfte arbeiteten an der Einsatzstelle.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers wurde die Verkehrsregelung am Bahnübergang zum Zeitpunkt des Unfalls wegen Bauarbeiten manuell bedient. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelte es sich um einen Zug der NordWestBahn. Die Strecke in dem Bereich wurde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220803-99-258758/3 (dpa)