Helmstedt 14-Jähriger bricht mitten in der Nacht in Geschäft ein

Helmstedt (dpa/lni). Während seine Eltern ihn im Bett wähnten, ist ein 14-Jähriger in Helmstedt in einen Lebensmittelladen eingebrochen. Auf seinem Diebeszug in der Nacht auf Sonntag soll er es auf Zigaretten abgesehen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen und informierte die Polizei. Beamte stellten den jungen Einbrecher im Laden und übergaben ihn dann an seine Eltern. Diese zeigten sich laut Polizei überrascht, da sie ihren Sohn in seinem Bett vermuteten.

Mit einem Hammer soll sich der 14-Jährige Zugang zu dem Geschäft verschaffen haben. Es bestehe der Verdacht, dass während des Einbruchs ein weiterer Jugendlicher vor dem Laden Schmiere gestanden und vor dem Eintreffen der Streifenwagen die Flucht ergriffen habe, erklärten die Beamten. Auf der Suche nach dem Komplizen des Jungen nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

