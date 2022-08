Region Hannover Neun Menschen bleiben in der Nacht in Lift Stecken

Laatzen (dpa/lni). Neun Menschen sind in der Nacht zum Sonntag in einem Fahrstuhl stecken geblieben. Die Feuerwehr rettete die Gruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in Laatzen (Region Hannover), wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Lift sei in einer Höhe von 20 bis 30 Metern über dem Boden stecken geblieben. Die Rettungskräfte stemmten die Türen des Fahrstuhls auf. «Dann mussten die Menschen aus dem Lift nur noch einen großen Schritt machen», sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:220731-99-226194/3 (dpa)