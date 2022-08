Sommerliche Musiktage Hitzacker eröffnet

Hitzacker (dpa/lni). Die Produktion «Kokon» hat am Samstag die 77. Sommerlichen Musiktage Hitzacker eröffnet. Das Kammermusik-Festival im Wendland steht unter dem Titel «Zeit.Räume» und will gerade in schwierigen Zeiten den Wert der Kultur hervorheben. In der Eröffnungsveranstaltung des neuntägigen Programms wirkten Bas Böttcher (Slam Poetry), Yui Kawaguchi und Ruben Reniers (Tanz), Johannes Fischer (Schlagzeug, Komposition) sowie das Kuss Quartett mit.

«Sicher ist in diesem Programm nur, wie unersetzlich Kunst für uns Menschen ist, das Abenteuer Sommerliche Musiktage wird das in jedem Beitrag beweisen», sagte Intendant Oliver Wille vor Veranstaltungsbeginn. In den vergangenen beiden Jahren ist das Festival dank guter Zuschauerauslastung ohne Corona-Hilfen aus Berlin ausgekommen. 2021 kamen 8000 Musikliebhaber nach Hitzacker. Es gibt keine Pflicht, aber die Empfehlung, FFP2-Masken zu tragen.

Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker gelten als Deutschlands ältestes Kammermusik-Festival. Jeden Sommer, für neun Tage rund um den 1. August, verwandeln sie die Fachwerk-Stadt Hitzacker an der Elbe zu einem Zentrum kultureller Interaktionen.

