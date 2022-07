Nienburg Brand in Haus: 16 Bewohner bringen sich in Sicherheit

Liebenau (dpa/lni). In einem Mehrfamilienhaus in Liebenau (Landkreis Nienburg/Weser) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Alle 16 Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Gebäude ist den Angaben zu Folge vorerst nicht mehr bewohnbar, die Gemeinde kümmert sich nun um die Unterbringung. Das Feuer brach laut Polizei im Erdgeschoss des Hauses aus, die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220729-99-198352/3 (dpa)