Polizei beschlagnahmt neue Musikanlage wegen Ruhestörung

Bremerhaven (dpa/lni). Weil ein Bremerhavener seine neue Musikanlage zu laut einweihte, hat die Polizei sie kurzerhand beschlagnahmt. Die Nachbarn des Bewohners eines Mehrfamilienhauses hatten am Mittwochabend eine Ruhestörung gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der ersten Beschwerde beließen es die Beamten noch bei einer Ermahnung des 41 Jahre alten Mannes. Er gab an, mit einem Freund die Einweihung seiner neuen Musikanlage zu feiern.

Nach einer erneuten Beschwerde nahmen die Polizisten die Anlage mit aufs Revier. «Welche Musikrichtung gespielt wurde, ist leider unbekannt», sagte ein Polizeisprecher. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Ruhestörung ermittelt.

