Flanieren und Genießen: Fest will Urlaubsgefühle wecken

Hannover (dpa/lni). Von Spanien über Mexiko bis Skandinavien: Das Maschseefest in Hannover lädt für 19 Tage zu einer kulinarischen Weltreise ein. Zahlreiche Restaurants und Biergärten sind rund um den See aufgebaut, dazu gibt es kostenlose Konzerte und ein Kinderprogramm. Traditionell wurde das Gourmet-Festival am Mittwochabend am Nordufer mit einer Parade von Walking Acts eröffnet. Zwei Jahre musste das Maschseefest pandemiebedingt abgesagt werden, jetzt wollen die Veranstalter wieder Urlaubsgefühle daheim wecken. Es gebe viele neue gastronomische Konzepte, sagte Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH.

Die Hauptrolle spielt weiterhin der See, er bildet eine romantische Kulisse für die Feiernden. Mehr als 4000 Sitzplätze in Restaurants und Biergärten stehen zur Verfügung, Tische lassen sich vorab reservieren. Begehrt sind vor allem die Plätze direkt am Wasser. Die Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel Syrien am Nordufer erleben, am Ostufer wurde unter anderem ein skandinavisches Fischerdorf aufgebaut, im Westen lockt spanische Küche.

Erwartet werden bis zum 14. August rund zwei Millionen Gäste. Besonders stolz sind die Organisatoren darauf, dass das Maschseefest von einem internationalen Reiseportal auf Platz 9 der beliebtesten Food Festivals gewählt wurde. Kein anderes deutsches Festival habe es in die Top Ten geschafft, hieß es. Die Auszeichnung bedeute eine internationale Sichtbarkeit und eine Wertschätzung für alle Beteiligten, sagte Nolte vor dem Start der See-Sause.

© dpa-infocom, dpa:220727-99-178856/2 (dpa)