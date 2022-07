Pedelecfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Weyhe (dpa/lni). Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 84 Jahre alter Pedelecfahrer in Weyhe im Landkreis Diepholz so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus gestorben ist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann mit seinem Pedelec am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren. Er übersah dabei nach ersten Erkenntnissen einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 42 Jahre alte Autofahrer versuchte demnach noch, mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zu einer Kollision.

Der 84-Jährige stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Er trug laut der Polizei keinen Fahrradhelm. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus nach Bremen. Dort starb der Mann am Dienstagabend.

