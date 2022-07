Mit Fäkalschlamm beladener Lkw rutscht in Graben

Ihlow (dpa/lni). Ein mit Fäkalschlamm beladener Lkw ist am Dienstag in der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich in Ostfriesland von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Für die aufwendige Bergung wurden Kräne angefordert, wie die Polizeidirektion Osnabrück am Abend mitteilte. Die Fahrbahn wurde in beide Richtungen gesperrt, die Bergung sollte noch eine Zeit andauern. Feuerwehr, Polizei, Bergungsfirmen und Straßenmeisterei seien im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220726-99-165333/3 (dpa)