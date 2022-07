Nach Tritten gegen Kopf: Ermittlung wegen versuchter Tötung

Bremen (dpa/lni). Ein 25-Jähriger soll in Bremen einem 29 Jahre alten Mann mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Samstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beantragte demnach einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Die Beamten waren am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern im Stadtteil Gröpelingen gerufen worden.

Nach Aussagen von Zeugen soll der ebenfalls anwesende 48 Jahre alte Vater des 25-Jährigen zunächst den 29-Jährigen zu Boden gebracht haben. Daraufhin soll der 25-Jährige mehrfach gegen den Kopf des 29-Jährigen getreten haben. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen am Kopf. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

