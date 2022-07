Staus durch Reiseverkehr auf Niedersachsens Autobahnen

Hannover (dpa/lni). Dichter Reiseverkehr hat am Samstag auf einigen Autobahnen in Niedersachsen zu stockendem Verkehr und Staus geführt. Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr etwa nördlich von Osnabrück bei Bramsche Richtung Bremen. Unfälle oder Baustellen gebe es dort nicht, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Der Grund für die Staus sei der offenbar dichte Reiseverkehr Richtung Küste. Auch auf der Autobahn 31 vor dem Emstunnel stockte der Verkehr zeitweise auf vier Kilometern Länge Richtung Nordsee. Samstags ist in vielen Küstenorten Bettenwechsel.

Zu einem langen Stau kam es auch auf der Autobahn 2 von Dortmund in Richtung Hannover. Dort staute sich der Verkehr nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale am Samstagmittag zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Wunstorf-Luthe vor einer Baustelle auf rund elf Kilometern. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Fahrzeuge standen bis zu zwei Stunden im Stau.

Da nahezu alle Bundesländer nun Sommerferien haben, war der ADAC von einem der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison in Niedersachsen ausgegangen. Voraussichtlich bis Sonntag seien besonders viele Reisende unterwegs, hatte der Automobilclub mitgeteilt. Vor allem die Autobahn 1 zwischen Bremen und Lübeck und die Autobahn 7 in südlicher Richtung sind demnach betroffen.

© dpa-infocom, dpa:220723-99-128954/2 (dpa)