Feuerwehr rettet 600 Kilo schweren Bullen

Großheide (dpa/lni). Die Feuerwehr in Großheide im Landkreis Aurich hat einen festsitzenden Bullen gerettet. Das rund 600 Kilo schwere Tier sei im Bereich eines Melkstandes plötzlich von einem etwa einen Meter hohen Podest unter einer Absperrung hindurch gerutscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Von dort aus habe sich das Tier nicht alleine befreien können, da nur eine steile Treppe hinausführte. Mit der Hilfe einer Leiter und Brettern bauten die Einsatzkräfte eine Rampe für den Bullen. Nach rund 90 Minuten konnte das Tier am Donnerstagnachmittag befreit werden. Es blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-117617/2 (dpa)