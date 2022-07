Nach der Hitze wird es kühler

Hamburg/Bremen (dpa/lni). Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Tage wird es in Niedersachsen und Bremen zum Wochenende spürbar kühler. Am Donnerstag und am Freitag gebe es mehr Wolken als Sonne, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Am Freitag kommt zwischendurch die Sonne hervor. Die Temperaturen fallen im Vergleich zu Donnerstag noch weiter ab auf Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad im Westen. Die Schauerneigung ist am Freitag geringer als am Donnerstag.

Das Wochenende beginnt kühl, die Höchsttemperaturen dürften am Samstag laut DWD zwischen 21 und 24 Grad liegen. Im Lauf des Tages kommt vom Südwesten her die Sonne ein wenig hervor.

Der Sonntag dürfte wieder sommerlicher werden bei steigenden Temperaturen von 26 bis knapp 30 Grad. Für den Montag rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von 29 bis 32 Grad. Am Nachmittag kann es auch wieder Schauer und Gewitter geben.

Am Dienstag kommt vom Nordwesten her wieder kühlere Luft nach Niedersachsen und Bremen bei Höchstwerten um 25 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220721-99-104916/3 (dpa)