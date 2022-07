Wasserverbände registrieren hohen Verbrauch an Trinkwasser

Oldenburg (dpa/lni). Angesichts Rekordtemperaturen und anhaltender Trockenheit registrieren Wasserverbände in Niedersachsen einen hohen Verbrauch von Trinkwasser. Der Oldenburg-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass der Verbrauch am Vortrag bei rund 308.000 Kubikmetern gelegen habe - fast 80.000 Kubikmeter mehr als an regulären Tagen. Die Kapazitätsgrenze der 15 Wasserwerke des Verbandes im Nordwesten Niedersachsens, die täglich zusammen rund 270.000 Kubikmeter Trinkwasser aufbereiten könnten, sei bereits erreicht, sagte ein Sprecher. Die Trinkwasserversorgung werde nun auch mithilfe von Speichern gewährleistet.

Der sprunghaft gestiegene Trinkwasserverbrauch sei eindeutig auf die Gartenbewässerung in Privathaushalten zurückzuführen, sagte der OOWV-Sprecher. Der Wasserverband mahnte Verbraucher zu einem sorgsamen Umgang mit der Ressource. Während ein Mensch im Schnitt am Tag 115 Liter Wasser benötige, verbrauche ein Rasensprenger innerhalb einer Stunde bereits das sieben- bis achtfache, sagte der Sprecher.

Angesichts erwarteter Gewitter und Regenschauer am Donnerstag geht der OOWV aber von einer Entspannung aus. Der Starkregen helfe zwar nicht, bei der Grundwasserneubildung, die vor allem im Winter ablaufe. Jedoch dürfte die übermäßige Gartenbewässerung eingestellt und damit die Wasserwerke entlastet werden. «Sobald es regnet, gehen die Rasensprenger aus. Das merken wir sofort», sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-95047/2 (dpa)