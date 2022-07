Ein Todesopfer nach Verkehrsunfall im Landkreis Aurich

Brookmerland (dpa/lni). Bei einem Verkehrsunfall in Brookmerland (Landkreis Aurich) ist am Mittwoch ein Mensch gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte das Auto des Unfallopfers auf einer Bundesstraße gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei starb ein Mensch, zwei weitere wurden bei dem Unfall schwer sowie leicht verletzt. Zu Identität oder Geschlecht des Opfers machte die Polizei zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-94575/2 (dpa)