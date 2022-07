Ursache für Schweinepest-Ausbruch steht noch nicht fest

Schweine warten in einen Anhänger auf den Transport zum Schlachthof.

Nordhorn (dpa/lni). Rund 20 Tage nach Auftreten eines Falles von Schweinepest in Westniedersachsen steht die Ursache für die Erkrankung noch nicht fest. Der betroffene Betrieb in Emsbüren im Landkreis Emsland sei vorbildlich geführt, es gebe trotz intensiver Untersuchungen bislang keinen Hinweis auf ein schuldhaftes Verhalten des Landwirts, sagte am Mittwoch der Kreisveterinär des Nachbarkreises Grafschaft Bentheim, Hermann Kramer. Hinweise, dass sich das für Tiere hochansteckende Virus weiter verbreitet habe, gibt es bislang nicht.

Beide Landkreise kooperieren bei der Tierseuchenbekämpfung und haben am Mittwoch ein gemeinsames Logistikzentrum in Betrieb genommen. Das Zentrum dient zur Desinfektion von Einsatzfahrzeugen und Kleidung der Veterinäre, die in den Schweineställen der Region Tiere untersuchen müssen. Auch ihre Haut können sie dabei desinfizieren. Dort werden auch die von den Tierärzten genommenen Blutproben entgegengenommen.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-91903/2 (dpa)